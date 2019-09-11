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Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах

, ИА "Амител"
Священник назвал ее совершенно ненаучной
Протоиерей Дмитрий Смирнов / Фото: Yandex

Протоиерей Дмитрий Смирнов / Фото: Yandex

Глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рассказал о своем отношении к теории Дарвина, сообщает РИА "Новости"

Священник выступил на конференции "Семья и семейные ценности традиционных религий России", которая прошла в Москве. 

"Современная наука ничего не может предложить, кроме того, что мы – обезьяньи дети. Совершенно ненаучная теория, которая абсолютно не подтвердилась", – сказал протоиерей Димитрий Смирнов.

Представитель церкви уточнил, что выбор стоит такой:  "либо принять библейское учение" о создании человека Богом, либо "продолжать валять дурака во всех гимназиях земного шара, что, собственно, современная наука и пытается сделать". 

Смирнов отметил, что в рамках научной концепции семья рассматривается как институт, но "то, что создано самим Богом, это не институт, и семья – это не институт". По мнению протоиерея, институтами являются, например, прокуратура или армия, так как они созданы человеком. 

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2019 08:04
Kostas

На кол его, это прохиндея... ой протоиерея

11.09.2019 08:04
- гость -

А зачем на фото другого человека поставили?

11.09.2019 08:06
- гость -

Он оскорбляет мои чувства !

11.09.2019 08:19
- гость -

Получается, что его мнение правильное, а все дураки!

11.09.2019 08:20
месный

вообще то наука опирается на факты, а этот попец на какую то древнюю сказочку которую он читал только в переводе и не факт ещё, что в правильном. А про валять дурака дак это походу он как раз про деятельность свою верно сказал.

11.09.2019 08:28
- гость -

Так и церковь создана человеком

11.09.2019 08:28
- гость -

Что то Смирнов какой то странный... То ему мужики не нравятся, то население в целом...

11.09.2019 08:31
- гость -

Если он считает, что наука не доказала происхождение человека от обезьяны, то пусть докажет наличие бога и создание человека богом.

11.09.2019 08:42
У

РПЦ-это элемент манипуляции народными массами. Как люди, которые якобы служат Богу, могут бухать, ездить на люксовых Авто, носить часы за несколько миллионов, сквернословить, и т.д.... А верующим, при всем при этом, говорить, что надо быть проще, зачем богатства, и в том же духе.

11.09.2019 08:44
- гость -

Да, заткните его уже кто-нибудь!

11.09.2019 08:45
- гость -

это мнение сугубо личное пусть так и думает Смирнов

11.09.2019 08:51
- гость -

Как на протоирея в суд подать? Он оскорбил мои чувства атеиста, своими антинаучными высказываниями! Да и вообще, пора изгнать попов из мирской жизни в свои приходы. Не много ли им позволили?

11.09.2019 08:58
- гость -

Этот поп вносит смуту и негативное отношение к верующим. Разжигает ненависть между верующими и атеистами.

11.09.2019 09:01
- гость -

Это учение Дарвина давно устарело и заскорузло.

11.09.2019 09:06
- гость -

В стране где наука устарела, а заводы и фабрики стали не нужны, можно и учение Дарвина признать устаревшим. Вперёд в 17 век!

11.09.2019 09:17
- гость -

как уже все это наглое мракобесие надоело

11.09.2019 09:27
- гость -

Главное, не говорите дятлу, что земля- это шар. Рискуете нарваться на оскорбление чувства верующих мракобесов...

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