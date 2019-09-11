Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Крутихинского района осуждена за приобретение, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, сообщает прокуратура Алтайского края.

В декабре 2018 года осужденная купила сибирского осетра у незнакомого ей мужчины в селе Масляха. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской федерации как особо ценный водный биологический ресурс.

После приобретения женщина хранила рыбу у себя дома.

На судебном заседании осужденная полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10% и испытательного срока 7 месяцев.