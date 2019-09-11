Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Крутихинского района осуждена за приобретение, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, сообщает прокуратура Алтайского края.
В декабре 2018 года осужденная купила сибирского осетра у незнакомого ей мужчины в селе Масляха. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской федерации как особо ценный водный биологический ресурс.
После приобретения женщина хранила рыбу у себя дома.
На судебном заседании осужденная полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10% и испытательного срока 7 месяцев.
Комментарии
а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба???? в нынешнее время даже холодильники стучат в органы?
В наше время обо всех нас все знают. Тотальный контроль! Скоро будет хлеще, чем при Сталине
если тотальный контроль, то зафигом справки иногда требуют предоставить, пусть в холодильники заглянут )))))
мужика выгородила, 100%. ну или торговала, сбыт не доказали.
2технарь
Кстати, вполне возможно. По-другому вообще сложно что-то себе представить...
Интересно получается, т.е. в Ленте или Океане можно продавать стерлядь, осетра и т.д. они вдруг стали не краснокнижные?
а тетке 7 месяцев исправработ за рыбу. Причем купленную, а не выловленную!
технарь, ты пустобрёх, пишущий свои фантазии.
"а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба????"
Мне известен случай, когда мужик наловил стерляди, принёс домой и сварил уху. К нему пришёл сосед которого он угостил водкой и ухой. А на следующий день пришли полицаи.
Кроме как по версии технаря невозможно объяснить, как узнали про рыбу в холодильнике
Теперь мусора в целях раскрываемости преступлений будут ходить по домам и продавать осетров. Купил житель осетра - палка/премия для мусорка.
11.09.2019 08:45
- гость -
Там продают выращенную в питомниках специально для продажи.
1.09.2019 08:32
Зануда
"... в нынешнее время даже холодильники стучат ...?
Так цифровая экономика! По интернету.
08:53, доказать сбыт очень легко произведя контрольную закупку.