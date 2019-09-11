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Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых

, ИА "Амител"
Женщина приобрела рыбу, занесенную в Красную книгу
Сибирский осетр / Фото: Yandex

Сибирский осетр / Фото: Yandex

Жительница Крутихинского района осуждена за приобретение, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, сообщает прокуратура Алтайского края. 

В декабре 2018 года осужденная купила сибирского осетра у незнакомого ей мужчины в селе Масляха. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской федерации как особо ценный водный биологический ресурс. 

После приобретения женщина хранила рыбу у себя дома. 

На судебном заседании осужденная полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10% и испытательного срока 7 месяцев. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2019 08:32
Зануда

а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба???? в нынешнее время даже холодильники стучат в органы?

11.09.2019 08:34
Зануде

В наше время обо всех нас все знают. Тотальный контроль! Скоро будет хлеще, чем при Сталине

11.09.2019 08:38
Зануда

если тотальный контроль, то зафигом справки иногда требуют предоставить, пусть в холодильники заглянут )))))

11.09.2019 08:40
технарь

мужика выгородила, 100%. ну или торговала, сбыт не доказали.

11.09.2019 08:44
Чучмек

2технарь

Кстати, вполне возможно. По-другому вообще сложно что-то себе представить...

11.09.2019 08:45
- гость -

Интересно получается, т.е. в Ленте или Океане можно продавать стерлядь, осетра и т.д. они вдруг стали не краснокнижные?
а тетке 7 месяцев исправработ за рыбу. Причем купленную, а не выловленную!

11.09.2019 08:46
- гость -

технарь, ты пустобрёх, пишущий свои фантазии.

11.09.2019 08:53
- гость -

"а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба????"

Мне известен случай, когда мужик наловил стерляди, принёс домой и сварил уху. К нему пришёл сосед которого он угостил водкой и ухой. А на следующий день пришли полицаи.

11.09.2019 08:53
гость

Кроме как по версии технаря невозможно объяснить, как узнали про рыбу в холодильнике

11.09.2019 08:55
- гость -

Теперь мусора в целях раскрываемости преступлений будут ходить по домам и продавать осетров. Купил житель осетра - палка/премия для мусорка.

11.09.2019 08:55
- гость -


11.09.2019 08:45
- гость -
Там продают выращенную в питомниках специально для продажи.

11.09.2019 08:56
- гость -

1.09.2019 08:32
Зануда
"... в нынешнее время даже холодильники стучат ...?

Так цифровая экономика! По интернету.

11.09.2019 09:00
- гость -

08:53, доказать сбыт очень легко произведя контрольную закупку.

11.09.2019 09:11
Ируся

- гость -
"а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба????"

Мне известен случай, когда мужик наловил стерляди, принёс домой и сварил уху. К нему пришёл сосед которого он угостил водкой и ухой. А на следующий день пришли полицаи.

по анализам кала доказуху собирали что ли?

11.09.2019 09:13
- гость -

"по анализам кала доказуху собирали что ли?"

Всё куда проще. Они за раз не всю рыбу сварили.

11.09.2019 09:17
- гость -

У нас только такие дела и могут заводить, либо рыба, либо чувства верующих... А то, что миллиарды утекают за границу, этого никто не замечает.

11.09.2019 09:20
месный

11.09.2019 09:17
- гость -

А это нужные люди уводят за бугор награбленное честно заработанное для сохранности.

11.09.2019 09:27
- гость -

Это русский мир граждане!

11.09.2019 09:28
- гость -

"либо рыба, либо чувства верующих"

Ну почему же? Существует масса других вариантов. Например, поймать деревенского мужика который незаконно хранил оружие и подстрелил в барском лесу зайца. Ну или за сбор валежника, без разрешения от барина.

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