Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых

Жительница Крутихинского района осуждена за приобретение, хранение особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу, сообщает прокуратура Алтайского края.
В декабре 2018 года осужденная купила сибирского осетра у незнакомого ей мужчины в селе Масляха. Сибирский осетр занесен в Красную книгу Российской федерации как особо ценный водный биологический ресурс.
После приобретения женщина хранила рыбу у себя дома.
На судебном заседании осужденная полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 7 месяцев исправительных работ с удержанием заработной платы в размере 10% и испытательного срока 7 месяцев.
Комментарии
а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба???? в нынешнее время даже холодильники стучат в органы?
В наше время обо всех нас все знают. Тотальный контроль! Скоро будет хлеще, чем при Сталине
если тотальный контроль, то зафигом справки иногда требуют предоставить, пусть в холодильники заглянут )))))
мужика выгородила, 100%. ну или торговала, сбыт не доказали.
2технарь
Кстати, вполне возможно. По-другому вообще сложно что-то себе представить...
Интересно получается, т.е. в Ленте или Океане можно продавать стерлядь, осетра и т.д. они вдруг стали не краснокнижные?
а тетке 7 месяцев исправработ за рыбу. Причем купленную, а не выловленную!
технарь, ты пустобрёх, пишущий свои фантазии.
"а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба????"
Мне известен случай, когда мужик наловил стерляди, принёс домой и сварил уху. К нему пришёл сосед которого он угостил водкой и ухой. А на следующий день пришли полицаи.
Кроме как по версии технаря невозможно объяснить, как узнали про рыбу в холодильнике
Теперь мусора в целях раскрываемости преступлений будут ходить по домам и продавать осетров. Купил житель осетра - палка/премия для мусорка.
11.09.2019 08:45
- гость -
Там продают выращенную в питомниках специально для продажи.
1.09.2019 08:32
Зануда
"... в нынешнее время даже холодильники стучат ...?
Так цифровая экономика! По интернету.
08:53, доказать сбыт очень легко произведя контрольную закупку.
- гость -
"а как узнали, что в её холодильнике есть такая рыба????"
Мне известен случай, когда мужик наловил стерляди, принёс домой и сварил уху. К нему пришёл сосед которого он угостил водкой и ухой. А на следующий день пришли полицаи.
по анализам кала доказуху собирали что ли?
"по анализам кала доказуху собирали что ли?"
Всё куда проще. Они за раз не всю рыбу сварили.
У нас только такие дела и могут заводить, либо рыба, либо чувства верующих... А то, что миллиарды утекают за границу, этого никто не замечает.
11.09.2019 09:17
- гость -
А это нужные люди уводят за бугор
награбленноечестно заработанное для сохранности.
Это русский мир граждане!
"либо рыба, либо чувства верующих"
Ну почему же? Существует масса других вариантов. Например, поймать деревенского мужика который незаконно хранил оружие и подстрелил в барском лесу зайца. Ну или за сбор валежника, без разрешения от барина.