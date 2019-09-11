Россиянам хотят дать новый праздничный выходной

Законодательно закрепить Светлый пасхальный понедельник предложили еще в 2017 году, сообщает "Газета.ru".

Авторы законопроекта считают, что эта мера будет данью уважения к историческим традициям православного общества. Кроме того, это послужит подтверждением признания исключительной роли православия в истории России.

Установление выходного дня, по мнению авторов законопроекта, позволит удовлетворить религиозные потребности верующих и даст им время побыть в кругу семьи и друзей.

В пояснительной записке отметили, что во многих европейских странах понедельник после Пасхи уже является выходным днем.