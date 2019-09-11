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Россиянам хотят дать новый праздничный выходной

, ИА "Амител"
Депутаты предложили законодательно закрепить Пасхальный понедельник
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Законодательно закрепить Светлый пасхальный понедельник предложили еще в 2017 году, сообщает "Газета.ru"

Авторы законопроекта считают, что эта мера будет данью уважения к историческим традициям православного общества. Кроме того, это послужит подтверждением признания исключительной роли православия в истории России. 

Установление выходного дня, по мнению авторов законопроекта, позволит удовлетворить религиозные потребности верующих и даст им время побыть в кругу семьи и друзей. 

В пояснительной записке отметили, что во многих европейских странах понедельник после Пасхи уже является выходным днем. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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