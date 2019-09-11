Россиянам хотят дать новый праздничный выходной

Законодательно закрепить Светлый пасхальный понедельник предложили еще в 2017 году, сообщает "Газета.ru".
Авторы законопроекта считают, что эта мера будет данью уважения к историческим традициям православного общества. Кроме того, это послужит подтверждением признания исключительной роли православия в истории России.
Установление выходного дня, по мнению авторов законопроекта, позволит удовлетворить религиозные потребности верующих и даст им время побыть в кругу семьи и друзей.
В пояснительной записке отметили, что во многих европейских странах понедельник после Пасхи уже является выходным днем.
Комментарии
Лучше сделайте выходным - РОДИТЕЛЬСКИЙ ДЕНЬ!
лучше сделайте все понедельники выходными
Куда еще тащить нищее население - на поклон к попам!
И все вторники тоже!
ув. депутаты, если уж раздаете выходные, то давайте на второе полугодие... 23. февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня.... хватает праздников в ервые 6 мес. а вот далее только 04 ноября.