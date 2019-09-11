Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Бийске во время прогулки

Житель Амурской области будет осужден за нападение на сотрудника места содержания под стражей и дезорганизацию деятельности учреждения, сообщает прокуратура Алтайского края.

Мужчина находился в бийском СИЗО за совершение кражи. В мае 2019 года, во время прогулки, он ударил сопровождающего его сотрудника в ухо, "причинив ему кровоподтек, ушиб заушной области и физическую боль".

Обвиняемому не понравилось то, что сотрудник, на его взгляд, слишком тщательно и бесцеремонно проводил его личный обыск.

Уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения. Обвиняемому грозит до 5 лет заключения.