Юрий Дудь в третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ

Юрий Дудь на премии "GQ Человек года" в Московской государственной консерватории имени Чайковского обратился к собравшимся с просьбой не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах. Видео: @MBKhMedia pic.twitter.com/WZAOTNSnji