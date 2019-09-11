Юрий Дудь в третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ

Российский журналист получил премию как документальный режиссер и "главное лицо российского YouTube", сообщает "РБК".
В своем выступлении Юрий Дудь призвал "не молчать" о проблемах в России.
"Мне кажется, что молчание уже перестало быть спасительным оберегом", – отметил журналист.
Запись выступления разместили в Twitter "МБХ Медиа".
Комментарии
Не молчать о политических репрессиях, полицейском беспределе и фальсификациях на выборах - это верно, преступники как огня боятся огласки...
Молчание-то действительно не оберег.Но иногда лучше и промолчать,чем нести всякую белиберду и высказывать недоказанные версии как это делает дудь.
Его наградили за причёску и борьбу с перхотью.
А еще за рекламу нового Санта Фэ )
11.09.2019 10:02
- гость -
Можете и дальше лгать - но, например о Беслане, это не Дудь говорит, а очевидцы. Это ведь Р. Аушев сказал о том, что преступно не вести переговоры и обрекать заложников на гибель! А о какой доказанной версии Вы гутарите - о официальной, так она лжива и это признано в т.ч. властями, которые выплатили миллионы по решению ЕСПЧ!
Скажи мне, кто твой герой,и я скажу кто ты. Вот оно яркое лицо двух процентов- туповатое прыщавое ушастое существо в пубертатном периоде, ну полный дудь. Раньше хоть было какое-то подобие интеллигенции, пусть и гнилой. Но это же полное... дудь.
Ты правда так думаешь ? Эти люди то врать не могут... А прыщи и перхоть это от бессилия . Крыть то не чем.
И кстати период полового созревания у подростков тут вообще никаким боком. Столько людей погибло... Не тот случай так шутить.
Молодец! Хорошее дело делает.
11.09.2019 11:01
- гость -
Соловьев, Ваш герой - живущий в стране НАТО?!
Есть две стороны медали. Сторона первая - ваше личное отношение к Дудю. Мне вот он тоже не симпатичен , хлыщеватый порой несет пошлятину... Сторона вторая - обсуждаемый материал, поданный с экрана и ЛЮДИ, которые согласились ! сказать свою (подчеркиваю) свою ПРАВДУ . Это дорогого стоит. Такое кино необходимо. По прошествии времени люди должны знать то, как его подали с экрана власти и то, как об этом говорят люди, непосредственные участники. В сравнении познается ИСТИНА.
Вот и шамиль басаев говорил,что весь мир оболванен российской пропагандой.
PS Было время ебн вёл переговоры с лидерами-бандитами,в том числе приглашая их в Кремль.
И вопрос вам:"Какова цель террористов?"Наверное по вашему ради справедливости,а не для развала страны?
11.09.2019 11:19
то 10:33
Ответ Вам! Террористы - это преступники им оправдания быть не может! Но не вести с ними переговоры, лгать, что нет требований (лгать о количестве захваченных) и тем самым обрекать на мучительную смерть заложников, это противоречит Конституции и преступно по сути...