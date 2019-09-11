Авария на перекрестке в Барнауле усложнила движение всех видов транспорта

Очевидцы рассказали о столкновении трамвая и легкового автомобиля в сообществе Barnaul22.

Инцидент произошел на пересечении улицы Юрина и Северо-Западной.

Движение трамваев по Северо-Западной в сторону проспекта Ленина остановилось полностью.

ДТП также затруднило движение автомобильного транспорта. Разъехаться на перекрестке стало сложнее.

В комментариях пользователи заметили, что из-за проблем с проездом многие опоздали на работу.