Около 90 россиян погибло в Турции с начала туристического сезона

Алексей Ерохов заявил, что увеличение смертности российских туристов связано с ростом турпотока из России, сообщает РИА "Новости".

На сегодняшний день зафиксировано 88 случаев летального исхода и около 40 случаев медицинской эвакуации.

"Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией", – добавил Ерохов.

По его словам, российские ведомства и турецкие партнеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов.

Увеличение числа несчастных случаев представитель РФ связывает с увеличением турпотока.

"Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше", – сказал он.

Смертность пожилых туристов Ерохов связал с общим состоянием здоровья. По его мнению, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в жарком климате повышается риск инфарктов и инсультов. Так же он отметил, что увеличилось число ДТП с участием российских туристов.

Так же Алексей Ерохов уточнил, что многие отдыхающие сами не соблюдают нормы безопасности.

"Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких", – сказал Ерохов.