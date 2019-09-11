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Новости

Около 90 россиян погибло в Турции с начала туристического сезона

, ИА "Амител"
Ситуацию с большим количеством человеческих смертей прокомментировал посол РФ в Анкаре
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Алексей Ерохов заявил, что увеличение смертности российских туристов связано с ростом турпотока из России, сообщает РИА "Новости"

На сегодняшний день зафиксировано 88 случаев летального исхода и около 40 случаев медицинской эвакуации. 

"Переломить негативную тенденцию непросто, но, надеемся, что совместными усилиями в четкой координации с местными властями, ответственными представителями туристической индустрии нам удастся справиться с ситуацией", – добавил Ерохов.

По его словам, российские ведомства и турецкие партнеры принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности туристов. 

Увеличение числа несчастных случаев представитель РФ связывает с увеличением турпотока. 

"Так, в прошлом году Турцию посетили около шести миллионов наших граждан, в этом году их должно быть, согласно прогнозам, больше", – сказал он. 

Смертность пожилых туристов Ерохов связал с общим состоянием здоровья. По его мнению, у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, в жарком климате повышается риск инфарктов и инсультов. Так же он отметил, что  увеличилось число ДТП с участием российских туристов. 

Так же Алексей Ерохов уточнил, что многие отдыхающие сами не соблюдают нормы безопасности. 

"Кстати, мало кто знает, что употребление спиртных напитков почти автоматически исключает инцидент из категории страховых случаев, и, соответственно, финансовые расходы ложатся на самих пострадавших и их близких", – сказал Ерохов.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2019 10:01
- гость -

Надо в Крым и Сочи ехать - ведь там смертей не бывает?!

11.09.2019 10:04
- гость -

/ТАСС/. Число людей, утонувших в Краснодарском крае, в 2019 году снизилось практически на 40% до 118 человек.

11.09.2019 10:10
- гость -

Около 90 при ставились,около 40 эвакуировали,около 30 уводили генералов,около.... Народ хочет знать сколько в среднем этих "около" на душу населения?

11.09.2019 10:37
- гость -


- гость -
Надо в Крым и Сочи ехать - ведь там смертей не бывает?!
--------
Бухать надо меньше. А то едут как в последний раз..

11.09.2019 10:43
- гость -

Советчикам слово не давали, умирают не только бухающие.

11.09.2019 10:47
- гость -

Сколько же россиян ежегодно тонет, умирает от блезней, нерадивости врачей, несчастных случаев, гибнет в ПДД, и из них детей. Статистика ужасающая.

11.09.2019 11:25
- гость -

смысл делать страховку если она не будет действовать?на отдыхе все равно чуть но пьешь всегда.

11.09.2019 11:25
- гость -

Тагииииил!

11.09.2019 11:42
- гость -

- гость -
Советчикам слово не давали, умирают не только бухающие.

-----

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