Барнаулец решил купить у мошенника колеса и лишился 42 тыс. рублей

Житель Барнаула обратился за помощью в полицию с жалобой на обманувших его мошенников, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

"Потерпевший нашел на интернет-сайте объявление о продаже колес для автомобиля и связался с потенциальным продавцом для обсуждения условий покупки", – рассказали в ведомстве.

Поговорив с незнакомцем, барнаулец перевел ему все необходимые для покупки колес деньги. После тот перестал выходить на связь.

Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился с заявлением в полицию. Сумма ущерба составила 42 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают жителям Барнаула не отправлять свои деньги незнакомым людям и не покупать товары в интернете у сомнительных продавцов.

Ранее сообщалось о жителе Бийска, который пытался продать ворованные колеса владельцу украденного имущества.