"Черных" лесорубов, рубивших дрова для отопления своих избушек, поймали на Алтае

Полицейские поймали трех жителей алтайской деревни, которые незаконно готовили себе на зиму дрова, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

"В сентябре поступило заявление от представителя Знаменского лесного хозяйства о незаконной рубке в лесном массиве, расположенном в пяти километрах от села Мельниковка", – рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска задержали троих мужчин 1961, 1976 и 1954 годов рождения. Свою вину они отрицать не стали.

Оказалось, что в середине августа злоумышленники срубили более тридцати берез, распили и на грузовом автомобиле, принадлежащем одному из них, увезли каждому домой. У них изъяли две бензопилы, автомобиль ЗИЛ-130 и березовые дрова.

Сумма материального ущерба, причиненного лесному фонду Алтайского края, составила более 300 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. Лесорубам грозит штраф в размере от 1 млн до 3 млн рублей или до 5 лет принудительных работ со штрафом от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, или лишение свободы до 7 лет со штрафом от 300 тыс. до 500 тысяч рублей.

Ранее власти Алтая проверили штабеля березы под Косихой. Несколько сотен вырубленных деревьев лежат рядом с дорогой в нескольких метрах от леса, и рядом нет никаких деревообрабатывающих предприятий. Все законно, пришли к выводу проверяющие.