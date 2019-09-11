Законопроект о продаже алкоголя с 21 года одобрен большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен в 2019 году, сообщает ТАСС.
"Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году", – сказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.
Законопроект предполагает запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса лицам моложе 21 года.
Министерство финансов не поддержало данную инициативу.
Комментарии
И министерство обороны согласовало?!
Кто пьет и будет пить .
убивать можно, а водку пить нет... как по мне так глупость полная, а не закон...
В армии объясняют, что убивать можно только того, кто пытается тебя убить, а с алкоголем у неокрепшего мозга может появится желание убивать и других. Но я согласен, что в армию забирают рановато, можно хоть лет с 20. Хотя на практике в среднем похоже так и косят лет до 21-23
В армии объясняют, что убивать можно только того, кто пытается тебя убить,
а как-же защита конституционного строя из присяги...