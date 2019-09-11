Законопроект о продаже алкоголя с 21 года одобрен большинством федеральных ведомств и может быть рассмотрен в 2019 году, сообщает ТАСС.

"Законопроект согласован практически всеми федеральными органами, в которые он направлялся, в том числе Министерством экономического развития и Минпромторгом. Поэтому позиция федеральных органов в подавляющем большинстве положительна. Мы ожидаем рассмотрения этого закона в 2019 году", – сказал заместитель министра здравоохранения Олег Салагай.

Законопроект предполагает запрет на продажу алкоголя крепостью выше 16,5 градуса лицам моложе 21 года.

Министерство финансов не поддержало данную инициативу.