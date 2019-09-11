Жителя Заринска осудят за изнасилование восьмилетней школьницы спустя 15 лет

42-летний житель Заринска ранее уже неоднократно был осужден за различные преступления, сообщает Следком по Алтайскому краю.

В октябре 2004 года обвиняемый, проходя по пустырю, увидел восьмилетнюю девочку, возвращавшуюся из школы. Мужчина совершил в отношении школьницы насильственные действия сексуального характера, а также изнасиловал ее, после чего скрылся.

Ребенок, испытавший шок, не мог вспомнить внешность напавшего на нее человека. Долгое время насильник оставался безнаказанным.

Поиски преступника длились 14 лет, в 2018 году удалось установить его личность. Мужчина имел несколько судимостей, в том числе за сексуальные преступления.

Он полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.