За сильным, красивым и здоровым телом – в ТРЦ "Пионер": 10 сентября 2019 года здесь состоялось техническое открытие нового тренажерного зала сети "Рельеф", который с радостью готов принять гостей.

Пространство для тренировок в новом клубе очень функционально: множество тренажеров различной направленности помогут прокачать ваше тело, не пропустив ни одной мышцы. Яркий дизайн интерьера зарядит спортсменов энергией на все время тренировки, а мотивирующие фразы будут поддерживать, не давая сойти с дистанции.

Что самое приятное, ценник в "Рельефе" – один из самых лояльных в городе. Ведь главное, чтобы каждый мог позаботиться о своем здоровье и сделать тело более подтянутым.

ТРЦ "Пионер" за то, чтобы спорт стал ближе для всех. Здесь вы также сможете найти одежду и товары для спорта в отделах Sporthouse, Forvard и Familia* на третьем этаже торгового центра, а спортивное питание – в магазине "Спортпит" на втором этаже.

Приготовьтесь быть в тонусе этой осенью с клубом "Рельеф" и ТРЦ "Пионер"!

Ждем вас!

ТРЦ "ПИОНЕР"

г. Барнаул, проспект Ленина, 102в

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*Спортхаус, Форвард, Фамилиа – прим. ред.