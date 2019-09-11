Первый после Гагарина: фото из жизни Германа Титова

11 сентября 1935 года в селе Верх-Жилино Алтайского края родился Титов Герман Степанович – второй советский человек в космосе и самый молодой космонавт в истории.

Герман Титов в группе членов литературного кружка, село Полковниково

Детство Германа Степановича прошло на Алтае. В 1955 году после службы в армии окончил 9-ю военную авиационную школу летчиков в Костанае (Казахстан), а в 1957 году – Сталинградское военное авиационное училище летчиков в Новосибирске.

Герман Титов, курсант военно-авиационного училища, с другом Юрием

В 1960 году вступил в ряды космонавтов. И в апреле 1961 года уже был дублером Юрия Гагарина при подготовке к первому в мире полету в космос. В августе того же года совершил суточный орбитальный полет на космическом корабле "Восток-2".

Герман Титов – дублер Юрия Гагарина

6-7 августа 1961 года Титов совершил второй в истории человечества космический полет. За 25 часов 11 минут корабль сделал 17 оборотов вокруг Земли, пролетев более 700 тысяч километров. В этом длительном полете Титов первым из землян провел ручную ориентацию корабля во всех режимах, впервые в мире выполнил фотосъемку поверхности Земли и Луны.

На момент полета Герману Титову было 25 лет и 330 дней, поэтому он является самым молодым из всех космонавтов, побывавших в космосе.

Герман Степанович на тренировке

С супругой Тамарой Васильевной

Гагарин, Титов, Нелюбов на Красной площади

Гагарин и Титов

На тренировке

Во время летной подготовки