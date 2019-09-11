Путин назначил экс-руководителя алтайского СК главой хабаровского ведомства

Президент России Владимир Путин назначил бывшего руководителя СУ СК по Алтайскому краю Евгения Долгалева руководителем аналогичного ведомства в Хабаровском крае, пишет "Хабаровский край сегодня".

Указом №424 от 7 сентября 2019 года Путин произвел ряд кадровых перестановок в надзорных и правоохранительных структурах сразу нескольких регионов. В Хабаровском крае этим указом Долгалев назначен на пять лет главой регионального СК.

Официальный документ будет опубликован на портале правовой информации в ближайшее время. Пока что Долгалев на сайте управления указан как исполняющий обязанности руководителя.

Долгалев приступил к работе в Хабаровском крае в сентябре 2018 года. Алтайский Следком он возглавлял с августа 2012 года: изначально срок его полномочий составлял два года, затем был продлен еще на пять лет. Таким образом, официально срок полномочий Долгалева на Алтае должен был истечь 8 августа 2019 года.

Новым главным следователем Алтайского края стал генерал-майор юстиции Андрей Хвостов.

Любопытно, что в 2018 году в Хабаровский край перебрался еще один силовик с Алтая - замначальника полиции по охране общественного порядка ГУ МВД по региону Дмитрий Ильичев. Он получил назначение на пост начальника УМВД по краю.