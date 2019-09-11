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Жительница Барнаула получит 115 тыс. рублей за травму ноги на городском вокзале

, ИА "Амител"
На перроне барнаульского вокзала женщина споткнулась о торчащую тротуарную плитку
Суд в полном объеме удовлетворил жалобу женщины / Фото: Tourister.ru

Суд в полном объеме удовлетворил жалобу женщины / Фото: Tourister.ru

Жительнице Барнаула, споткнувшейся на перроне вокзала, выплатят 115 тыс. рублей за травму ноги, полученную при падении, сообщила Барнаульская транспортная прокуратура.

"Женщина обратилась в прокуратуру в связи с тем, что при следовании на посадку в пригородный поезд она получила травму ноги", – рассказали в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что действительно на перроне барнаульского железнодорожного вокзала имелась неровность тротуарной плитки на месте демонтированного шлагбаума. Об торчащую плитку женщина и споткнулась.

"Обязанность по надлежащему содержанию объектов транспортной инфраструктуры, обеспечению их исправного технического состояния, качественному обслуживанию пассажиров на железнодорожных станциях, железнодорожных вокзалах и пассажирских платформах возложена на владельцев данных объектов", – пояснили в прокуратуре.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании с ОАО "РЖД" утраченного женщиной заработка и компенсации морального вреда. Общая сумма – почти 115 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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