Жительница Барнаула получит 115 тыс. рублей за травму ноги на городском вокзале

Жительнице Барнаула, споткнувшейся на перроне вокзала, выплатят 115 тыс. рублей за травму ноги, полученную при падении, сообщила Барнаульская транспортная прокуратура.

"Женщина обратилась в прокуратуру в связи с тем, что при следовании на посадку в пригородный поезд она получила травму ноги", – рассказали в ведомстве.

В ходе проверки установлено, что действительно на перроне барнаульского железнодорожного вокзала имелась неровность тротуарной плитки на месте демонтированного шлагбаума. Об торчащую плитку женщина и споткнулась.

"Обязанность по надлежащему содержанию объектов транспортной инфраструктуры, обеспечению их исправного технического состояния, качественному обслуживанию пассажиров на железнодорожных станциях, железнодорожных вокзалах и пассажирских платформах возложена на владельцев данных объектов", – пояснили в прокуратуре.

В суд было направлено исковое заявление о взыскании с ОАО "РЖД" утраченного женщиной заработка и компенсации морального вреда. Общая сумма – почти 115 тыс. рублей. Суд удовлетворил требования в полном объеме.