Ребенок погиб по вине нетрезвого водителя в Алтайском крае

42-летний житель Павловского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели ребенка, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Мужчина с другом распивали спиртные напитки, после чего решили поехать на родник. Несмотря на то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон автомобиля своего друга и его 9-летнего сына.

Обвиняемый не учел погодных условий и не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.