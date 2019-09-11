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Ребенок погиб по вине нетрезвого водителя в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Несчастный случай произошел в Заринском районе
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

42-летний житель Павловского района сел за руль в состоянии алкогольного опьянения, что привело к гибели ребенка, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Мужчина с другом распивали спиртные напитки, после чего решили поехать на родник. Несмотря на то, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, он сел за руль и посадил в салон автомобиля своего друга и его 9-летнего сына. 

Обвиняемый не учел погодных условий и не справился с управлением. Транспортное средство опрокинулось.

Ребенок от полученных травм скончался на месте.

Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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