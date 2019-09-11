Томенко просят проверить снос школы и передачу земли под коттеджи в Барнауле

Губернатора Алтайского края Виктора Томенко просят провести проверку по факту сноса школы в Центральном районе Барнаула и передачи ее территории под строительство коттеджей, сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".

"В поселке Ерестном на Змеиногорском тракте давно созрела острая необходимость в строительстве школы, но власти города проблему не решают, даже наоборот, считают ее нецелесообразной. По нашему мнению, такая позиция не отражает действительности и противоречит действующему законодательству", – рассказал глава местного отделения общественной организации "Гражданского патруля" Игорь Берг.

Он подчеркнул, что в тех климатических условиях, в которых находится Барнаул, пешеходная доступность школ не должна выходить за расстояние в полкилометра.

"Здесь же порядка трех тысяч детей вынуждены добираться на учебу в удаленные от дома лицей № 2 и школу № 48. При этом школьные маршруты не организованы. Дети ходят по неосвещенным участкам города, без тротуаров, частично лесом, или проезжают по восемь остановок", – подчеркнул Берг.

Также жители просят инициировать строительство новой школы в нагорной части города. По данным поликлиники № 3, на сегодняшний день в округе проживает примерно 3025 детей школьного и дошкольного возраста. За семь месяцев 2019 года родилось 79 детей. Начат сбор подписей жителей.

Собственной школы жители поселка Ерестного и ближайших микрорайонов лишились в 2009 году после пожара. Говорят, что это был поджог. Костер развели прямо в помещении учительской. После здание, в котором располагалась школа и детский сад, снесли. Новое образовательное учреждение так и не возвели, а школьную территорию застроили коттеджами. Сегодня от бывшей школы сохранился только фундамент и кусочек земли под ним.

Напомним, накануне жители поселка Ерестного выступили против застройки территории коттеджами, в том числе и потому, что под это дело вырубаются здоровые сосны. В конце августа состоялся митинг.