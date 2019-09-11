Алтайский ПФР на прямой линии расскажет о маткапитале, льготниках и пенсионерах

Отделение ПФР по Алтайскому краю проведет прямую линию, в ходе которой жителям региона предлагается задать вопросы по материнскому капиталу, набору социальных услуг для федеральных льготников и доплате для неработающих пенсионеров.

Мероприятие состоится во вторник, 17 сентября. На вопросы ответят эксперты краевого пенсионного ведомства: начальник отдела соцвыплат Яна Позднякова и заместитель начальника отдела Ольга Вагнер.

Прямая телефонная линия состоится с 10:00 до 11:00 часов. Телефон: 8 (3852) 399 800.