Расширение объездной в районе улицы Кутузова в Барнауле начнется через несколько дней

Через несколько дней начнутся работы по расширению объездной дороги в районе улицы Кутузова, причем вестись они будут без полного перекрытия движения, сообщает алтайский Минтранс.
Трасса обеспечивает прямой проезд от Южного тракта до улицы Власихинской по Ленточному бору, минуя застроенную часть города. Еще одной функцией магистрали является пропуск транзитного транспорта, минуя центр города, что позволяет сохранить и разгрузить дорожную сеть.
"Участок от моста через реку Барнаулку является одним из самых загруженных, особенно в часы пик, когда жители краевой столицы едут на работу и после. Кроме того, в летний период дорожная обстановка усложняется потоком транспорта из пригорода", – рассказывают в ведомстве.
По словам представителей Сибирской Ассоциации перевозчиков, данный участок дороги давно нуждался в расширении. Здесь часто нарушаются ПДД при объезде заторов по обочине, также высок и уровень аварийности.
На дороге планируется строительство автобусных остановок, тротуаров, пешеходных переходов, барьерного ограждения и освещения. Все это, как отмечают в министерстве, сделает движение более безопасным.
Работы ведутся в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края". На указанные цели из краевого бюджета будет направлено 290 млн рублей.
Как сообщалось ранее, в связи с ростом количества транспорта на объездной все чаще случаются заторы, поэтому было принято решение о проведении реконструкции моста и расширении дороги с двух до четырех полос.
В 2019-2020 годах планируется реконструкция участка длиной 800 м – от мостового перехода через реку Барнаулка до начала примыкания к поселку Кирова, а также масштабные работы на мостовом переходе через реку Барнаулка. После завершения этих мероприятий планируется реализовать проект по реконструкции участка протяженностью 4,4 км от Южного тракта (начала автомобильной дороги) до моста. Для укрепления основания дороги на данном участке будет применен метод холодного ресайклинга. Также планируется использовать материал, обеспечивающий колееустойчивость на протяжении долгого времени.
Комментарии
Это ошибка. Причина заторов не в узкой проезжей части а в принципиально не верной организации дорожного движения и работе общественного транспорта его плачевном состоянии. Администрации города пора бы уже понять, что строя город для автомобилей вы сами толкаете людей покупать автомобили.
Вместо расширения проезжей части необходимо выделить полосу для маршрутных транспортных средств, средняя скорость для автобусов на этой полосе должна быть повышена до 80 км/ч. Приоритет при проезде перекрестков также должен быть за маршрутными транспортными средствами. Также необходимо увеличить в часы пик количества автобусов.
В это же время средняя скорость остальных транспортных средств должна быть понижена до 40 км/ч. Во всем городе должна быть введена платная парковка.
Нужно принимать меры по стимулированию развития общественного транспорта, людям должно быть удобней и выгодней пользоваться именно им а не личным автомобилем.
К сожалению в администрации города нет компетентных специалистов в данной области и город наступает на те же грабли что наступали другие города уже в середине 20 века.
Невозможно снизить аварийность и избавиться от пробок расширяя проезжую часть, как невозможно вылечить наркомана увеличивая ему дозу.
Деньги на ветер. Пробка собирается на мосту перед власихинской, а не на кутузова.
Пробка была когда дорога ленточный бор была двух полосная, и четырех полосная и я думаю и шесть полос не решат проблему. А вот двух полосная эстакада по улице власихинской в районе перекрёстка ленточный бор сразу бы разгрузила бы узел от малахова до кутузова в обе стороны. Но деньги очевидно есть только на расширение мостов и благоустройство прилегающих карманов с остановками. И наверно на челюскинцев и пр.строителей эта схема тоже подошла бы.
11.09.2019 14:01
Антон
Самая пробка у перекрёстка змейка-южный
Ничего не решит расширение. Нужны дорожные развязки на Южном тракте (давно обещанная) и на Власихинской.
К сожалению они не читают Ваших коментариев. А пора бы уже прислушаться к жителям города.
а когда нормальное кольцо сделают на Ленточном бору к Южному, а то кафешку снесли ,а кольцо как было смешное так и осталось.