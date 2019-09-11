Расширение объездной в районе улицы Кутузова в Барнауле начнется через несколько дней

Через несколько дней начнутся работы по расширению объездной дороги в районе улицы Кутузова, причем вестись они будут без полного перекрытия движения, сообщает алтайский Минтранс.

Трасса обеспечивает прямой проезд от Южного тракта до улицы Власихинской по Ленточному бору, минуя застроенную часть города. Еще одной функцией магистрали является пропуск транзитного транспорта, минуя центр города, что позволяет сохранить и разгрузить дорожную сеть.

"Участок от моста через реку Барнаулку является одним из самых загруженных, особенно в часы пик, когда жители краевой столицы едут на работу и после. Кроме того, в летний период дорожная обстановка усложняется потоком транспорта из пригорода", – рассказывают в ведомстве.

По словам представителей Сибирской Ассоциации перевозчиков, данный участок дороги давно нуждался в расширении. Здесь часто нарушаются ПДД при объезде заторов по обочине, также высок и уровень аварийности.

На дороге планируется строительство автобусных остановок, тротуаров, пешеходных переходов, барьерного ограждения и освещения. Все это, как отмечают в министерстве, сделает движение более безопасным.

Работы ведутся в рамках подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства Алтайского края". На указанные цели из краевого бюджета будет направлено 290 млн рублей.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом количества транспорта на объездной все чаще случаются заторы, поэтому было принято решение о проведении реконструкции моста и расширении дороги с двух до четырех полос.

В 2019-2020 годах планируется реконструкция участка длиной 800 м – от мостового перехода через реку Барнаулка до начала примыкания к поселку Кирова, а также масштабные работы на мостовом переходе через реку Барнаулка. После завершения этих мероприятий планируется реализовать проект по реконструкции участка протяженностью 4,4 км от Южного тракта (начала автомобильной дороги) до моста. Для укрепления основания дороги на данном участке будет применен метод холодного ресайклинга. Также планируется использовать материал, обеспечивающий колееустойчивость на протяжении долгого времени.