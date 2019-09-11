Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, совершил экстренную посадку

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, начал кружить над городом в ночь с 10 на 11 сентября.
Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт из-за сработавшего датчика неисправности, сообщает ТАСС.
С пассажирами работают психологи. Идет регистрация на запасной рейс.
По информации агентства, на борту лайнера находилось около 300 человек.
Комментарии
"из-за сработавшего датчика неисправности"
Знающие люди подскажите, что это за "датчик неисправности" где он устанавливается, и принцип его действия?
11.09.2019 12:38
- гость -
ставится поверх неисправности, если неисправность активна, то он срабатывает.
С пассажирами работают психологи.
Какие все ранимые. Ну сработал датчик неисправности ну бог с ним.
В самолёте большое количество всевозможных датчиков.Иногда некоторые из них начинают срабатывать,пикать и высвечивать в табле перед пилотом.
где он сел то?
а все нашел где