Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, совершил экстренную посадку

Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, начал кружить над городом в ночь с 10 на 11 сентября.

Пилоты приняли решение вернуться в аэропорт из-за сработавшего датчика неисправности, сообщает ТАСС.

С пассажирами работают психологи. Идет регистрация на запасной рейс.

По информации агентства, на борту лайнера находилось около 300 человек.