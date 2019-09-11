В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных

Члены Общественной наблюдательной комиссии нашли двух заключенных в старой башне СИЗО "Бутырка", сообщает ТАСС.

Ответственный секретарь московской ОНК Иван Мельников отметил, что на территории СИЗО расположены четыре башни. В башне, где сидел Емельян Пугачев, сейчас расположен музей. Остальные несколько лет назад были закрыты.

"При проверке, после поступившей в ОНК Москвы информации, общественники выявили, что одна из башен эксплуатируется – там содержатся двое арестантов, подозреваемых в разбое", – сказал он.

По словам правозащитника, люди находятся в камере размером около 4 кв.м. В камере расположена двухъярусная кровать, унитаз без сиденья и раковина, из которой постоянно льется вода.

Стены в камере нуждаются в ремонте, а добраться до нее можно по чугунной лестнице.

"Непонятно, как вообще туда доставляется еда и ходят люди, потому что это небезопасно", – сказал Мельников.

Правозащитник отметил, что подобные условия содержания заключенных были замечены в "Матросской тишине".

"Это полуподвальные помещения с плесенью на стенах и грибком, а также чашей Генуя вместо нормальных унитазов", – рассказал Мельников.