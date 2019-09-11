Лес внутри: фотограф показал, как зарастает историческая усадьба в центре Барнаула

Барнаульский фотограф под ником grad.i.ent поделился в своем Instagram фотографиями заросшего дома купца Поскотинова.

Историческое здание располагается на улице Мало-Олонская. Заброшенным оно стоит больше 15 лет, и неудивительно, что внутри него уже вырос небольшой лес.

Усадьба была построена в 1910-х годах, и во время Гражданской войны здесь размещалась контрразведка Колчака, позже различные учреждения. До 2001 года здесь была налоговая инспекция Центрального района.

Это одно из немногих сохранившихся до наших дней зданий – представителей трехэтажного купеческого Барнаула.