Жительницу Камчатки, утопившую своих детей, заключили под стражу

Жительница города Вилючинска, утопившая своих детей в бухте, заключена под стражу, сообщает РИА "Новости".

Ранее в отношении женщины было заведено уголовное дело. Расследование взял под личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"Женщине уже предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а, в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух малолетних лиц"). По ходатайству следователя судом ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении СК.

По данным источника РИА "Новости", женщина решила утопить пятилетнего сына и 1,5-месячную дочь после того как узнала об измене мужчины, с которым она проживала. Очевидцы утверждают, что она привязала сына к себе, взяла дочь на руки и зашла в воду. Спасатели добрались до нее на лодке. К этому моменту дети уже были мертвы.