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Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима

, ИА "Амител"
В Алтайском крае 12, 13 и 14 сентября днем и ночью будут дожди, схожая ситуация и в Барнауле

Зима в Норильске в сентябре / Фото: vk.com/barneos22

В то время как барнаульцы надеются на дополнительные жаркие дни в сентябре и жалуются на дождливую погоду, в другой части Сибири – в Норильске – люди радуются первому снегу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В Алтайском крае, согласно данным регионального ЦГМС, дожди ожидаются 12, 13 и 14 сентября днем и ночью. Схожая ситуация и в Барнауле, где осадки в эти дни стабильно будут выпадать либо днем, либо ночью.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.09.2019 14:40
- гость -

Там где зима 9 месяцев в году, очень сомнительно, что люди прям радуются в сентябре первому снегу. Когда был там, люди радовались предстоящему отпуску за пределами Таймыра.

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