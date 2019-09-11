Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима

Зима в Норильске в сентябре / Фото: vk.com/barneos22

В то время как барнаульцы надеются на дополнительные жаркие дни в сентябре и жалуются на дождливую погоду, в другой части Сибири – в Норильске – люди радуются первому снегу, рассказывают в интернет-сообществе "Барнаул 22".

В Алтайском крае, согласно данным регионального ЦГМС, дожди ожидаются 12, 13 и 14 сентября днем и ночью. Схожая ситуация и в Барнауле, где осадки в эти дни стабильно будут выпадать либо днем, либо ночью.