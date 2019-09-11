Омичка купила в магазине колбасу с обручальным кольцом внутри

Сибирячка собиралась приготовить салат оливье / Фото: om1.ru

Обручальное кольцо жительница Омска обнаружила в бородинском сервелате торговой марки "Омский бекон", после чего написала жалобу в Роспотребнадзор, пишет Om1.ru.

"Собиралась приготовить салат оливье, но когда начала резать колбасу, нож буквально застрял в ней. Я была крайне удивлена, как такое могло произойти. А потом и вовсе обнаружила в сервелате обручальное кольцо. Конечно, это курьезный случай, но как сотрудники колбасного цеха могли допустить такую оплошность?" — рассказала Елена.

Колбасу, по ее словам, она купила в супермаркете "Мария-Ра", расположенном по ул. Зорге, 179/1.

На самом предприятии, производящем колбасы, рассказали, что после получения претензии была проведена проверка.

"При производстве данного вида продукта используется несколько единиц оборудования для измельчения мясного сырья, которые работают по принципу "мясорубки". При формовании батонов в оболочку на выходе из оборудования установлены рестрикторы — рассекатели фарша, поэтому вероятность попадания любых посторонних предметов на этом этапе исключена, так как батон уже сформован и направляется на термообработку и далее на упаковку в неизменном виде, полученным при формовании", — сообщили в компании.