В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье"

Заросший изнутри деревьями дом купца Поскотинова / Фото: instagram.com/grad.i.ent

Сделать зону отдыха в заросшем деревьями купеческом доме, которая может стать оригинальным местом для туристических экскурсий, предлагает алтайское отделение ЛДПР.

"Сегодня по Сети разлетелись снимки дома купца Поскотинова заросшего изнутри деревьями. Усадьба была построена в 1910 году на ул. Мало-Олонской, 21. Строение занесено в реестр объектов культурного наследия, это памятник градостроительства и архитектуры. Но власти про него совершенно забыли", – рассказали в партии.

В связи с этим ЛДПР вышла с инициативой отреставрировать и укрепить старинные стены, а внутри разбить мини-парк.

Даже пообещали направить обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

"Природа и время сделали свое дело – и мы можем это красиво обыграть! Обустроить зеленую зону внутри столетних стен. Возможно, сделать прозрачную крышу, высадить редкие сорта растений. Это может получиться гораздо интереснее некоторых распиаренных городских проектов, которые совершенно не интересуют горожан и постоянно пустуют!" – отметил руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский.

По его мнению, этот объект может стать по-настоящему оригинальным местом для отдыха и туристических экскурсий – что-то вроде московского "Зарядья", который также построили в историческом районе российской столицы.

Историческое здание располагается на улице Мало-Олонской. Заброшенным оно стоит больше 15 лет, и неудивительно, что внутри него уже вырос небольшой лес. Усадьба была построена в 1910-х годах, и во время Гражданской войны здесь размещалась контрразведка Колчака, позже различные учреждения. До 2001 года здесь была налоговая инспекция Центрального района. Это одно из немногих сохранившихся до наших дней зданий – представителей трехэтажного купеческого Барнаула.