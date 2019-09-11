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В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье"

, ИА "Амител"
ЛДПР направит обращение с этой инициативой губернатору Алтайского края Виктору Томенко

Заросший изнутри деревьями дом купца Поскотинова / Фото: instagram.com/grad.i.ent

Сделать зону отдыха в заросшем деревьями купеческом доме, которая может стать оригинальным местом для туристических экскурсий, предлагает алтайское отделение ЛДПР.

"Сегодня по Сети разлетелись снимки дома купца Поскотинова заросшего изнутри деревьями. Усадьба была построена в 1910 году на ул. Мало-Олонской, 21. Строение занесено в реестр объектов культурного наследия, это памятник градостроительства и архитектуры. Но власти про него совершенно забыли", – рассказали в партии.

В связи с этим ЛДПР вышла с инициативой отреставрировать и укрепить старинные стены, а внутри разбить мини-парк.

Даже пообещали направить обращение губернатору Алтайского края Виктору Томенко.

"Природа и время сделали свое дело – и мы можем это красиво обыграть! Обустроить зеленую зону внутри столетних стен. Возможно, сделать прозрачную крышу, высадить редкие сорта растений. Это может получиться гораздо интереснее некоторых распиаренных городских проектов, которые совершенно не интересуют горожан и постоянно пустуют!" – отметил руководитель фракции ЛДПР в Барнаульской гордуме Алексей Скосырский.

По его мнению, этот объект может стать по-настоящему оригинальным местом для отдыха и туристических экскурсий – что-то вроде московского "Зарядья", который также построили в историческом районе российской столицы.

Историческое здание располагается на улице Мало-Олонской. Заброшенным оно стоит больше 15 лет, и неудивительно, что внутри него уже вырос небольшой лес. Усадьба была построена в 1910-х годах, и во время Гражданской войны здесь размещалась контрразведка Колчака, позже различные учреждения. До 2001 года здесь была налоговая инспекция Центрального района. Это одно из немногих сохранившихся до наших дней зданий – представителей трехэтажного купеческого Барнаула.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.09.2019 16:31
- гость -

Лучше прокуратуру

11.09.2019 16:39
- гость -

В ЛДПР дураки работают? Понятно же, что на таком объекте может легко случайно кирпич на голову упасть, или и того хуже стена завалиться.

11.09.2019 16:39
Гостья

А идея-то не плоха

11.09.2019 16:45
16.39

Тебе уже падал кирпич ?

11.09.2019 16:55
Ден

Стены укрепляются и реставрируются. Иначе сколько бы обьектов ЮНЕСКО в мире были бы закрыты для посещения?

11.09.2019 17:01
- гость -

Ден, если в течении 18 лет администрация не нашла денег, на поддержание, ремонт или реставрацию здания, то с чего вы решили, что в следуюшие 20 лет они этим займутся? Вероятнее, они подождут ещё лет 10 здание рухнет, а землю они продадут.

11.09.2019 17:03
Ден

Я ничего не решил, я отвечаю, что стены не будут падать на головы если их реставрировать правильно
Ну если так думать, что власть ничего не будет делать, то нет смысла и предлагать, так что ли?

11.09.2019 17:16
- гость -

Ден, да всё верно, нет смысла предлагать то, что они точно делать не будут. Это глупо. Предлагайте, где в 2020 году асфальт на плитку заменить

11.09.2019 17:45
- гость -

Стены не рухнут.сделаны на совесть

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