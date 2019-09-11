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Ученые выяснили, чем опасен для женщин килограмм жира на животе

, ИА "Амител"
Каждый килограмм висцерального жира может увеличить риск диабета у женщин более чем в семь раз
Люди слишком много едят и слишком мало тренируются / Фото: Svadba1000.ru

Люди слишком много едят и слишком мало тренируются / Фото: Svadba1000.ru

Висцеральный жир опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других недугов, пишет "Российская газета" со ссылкой на Medical Xpress.

В исследовании ученых из Уппсальского университета (Швеция) приняли участие более 325 тысяч человек. Выяснилось, что брюшной глубинный жир особенно опасен для женщин.

"Такие результаты нас удивили. Особенно если учитывать, чем грозит килограмм брюшного жира. Так, каждый набранный килограмм висцерального жира может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза", – отметил доктор Аса Йоханссон.

По его словам, при наборе веса риск развития диабета значительно возрастает у людей с небольшим животом. При этом появление дополнительного жира у достаточного полного человека действует на здоровье менее губительно.

Основной причиной абдоминального ожирения является то, что люди слишком много едят и слишком мало тренируются, подчеркнули ученые.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

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