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Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках

, ИА "Амител"
Стабильность спроса на ипотеку можно объяснить низким уровнем доходов населения
На Алтае корректировка по ипотеке оказалась не столь значительной / Фото: Sm-news.ru

На Алтае корректировка по ипотеке оказалась не столь значительной / Фото: Sm-news.ru

Объемы выданных ипотечных кредитов в Алтайском крае немного уменьшились, но в целом остаются стабильными, пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на региональный Росреестр.

За первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 11 548 сделок с приобретением жилья в ипотеку, в то время как в первом полугодии 2018 года их насчитывалось 12 398. В ведомстве пояснили, что незначительное снижение связано с наметившимся ростом ипотечных ставок.

При этом в целом по России в первом полугодии из-за увеличения ставок численность заемщиков снизилась на 15-20%. В Алтайском крае корректировка оказалась не столь значительной – не более 7%.

Такую стабильность спроса на покупку жилья в кредит можно объяснить низким уровнем доходов населения Алтая, что вынуждает брать займы независимо от процентов.

Примечательно, что в других регионах увеличение ставок даже на 1% моментально сократило численность заемщиков на 10%. Также из-за роста процентов становятся непривлекательными программы рефинансирования.

Проценты по жилищному кредитованию в Алтайском крае достигли минимума прошлой осенью – 9,1%, после чего начали расти и к началу 2019-го достигли 10%. По данным на 1 сентября, в среднем процент по всем видам ипотечного кредитования опустился до 9,4%. Эксперты ожидают рост спроса до 15-20% уже к концу года.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.09.2019 17:39
- гость -

Один квартира себе вторая банка. Проснулись.

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