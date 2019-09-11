Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках

Объемы выданных ипотечных кредитов в Алтайском крае немного уменьшились, но в целом остаются стабильными, пишет "Алтайский портал недвижимости" со ссылкой на региональный Росреестр.

За первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 11 548 сделок с приобретением жилья в ипотеку, в то время как в первом полугодии 2018 года их насчитывалось 12 398. В ведомстве пояснили, что незначительное снижение связано с наметившимся ростом ипотечных ставок.

При этом в целом по России в первом полугодии из-за увеличения ставок численность заемщиков снизилась на 15-20%. В Алтайском крае корректировка оказалась не столь значительной – не более 7%.

Такую стабильность спроса на покупку жилья в кредит можно объяснить низким уровнем доходов населения Алтая, что вынуждает брать займы независимо от процентов.

Примечательно, что в других регионах увеличение ставок даже на 1% моментально сократило численность заемщиков на 10%. Также из-за роста процентов становятся непривлекательными программы рефинансирования.

Проценты по жилищному кредитованию в Алтайском крае достигли минимума прошлой осенью – 9,1%, после чего начали расти и к началу 2019-го достигли 10%. По данным на 1 сентября, в среднем процент по всем видам ипотечного кредитования опустился до 9,4%. Эксперты ожидают рост спроса до 15-20% уже к концу года.