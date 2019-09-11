Соцсети: 4 автовладельца получили штрафы из-за сломанного светофора в Барнауле

Барнаульцы в сообществе Barnaul22 призывают водителей быть внимательными на участке дороги по проспекту Ленина.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Молодежной сломался светофор.
"После таймера обратного отсчета вместо зеленого загорелся красный", – сообщает автор поста.
Из-за неполадки штрафы получили четыре водителя. В социальных сетях барнаульцы пытаются выяснить, кто виноват в сложившейся ситуации.
Комментарии
ну кто еще может быть виноват, конечно Обама
Что они делают за "стоп-линией"? т.е. за 1 сек до включения зеленого, уже стартанули? -не вижу проблемы, штраф выписан правильно.
о, диванные эсПЭрты потянулись
11.09.2019 15:22
- гость -
Ну может быть и диванные, но знающие, что на желтый стартовать - себе дороже!