В этот четверг, 12 сентября 2019 года, в опорном Алтайском государственном университете состоится торжественное открытие Первого международного алтаистического форума "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность".

В открытии форума, которое состоится в 9:00 в концертном зале Алтайского госуниверситета (корпус "Д", ул. Димитрова, 66), примут участие представители высших учебных заведений, учреждений науки, органов власти, почетные гости из субъектов Российской Федерации и зарубежных стран.

Откроет мероприятие выступление врио ректора Алтайского госуниверситета, д.э.н., профессора Сергея Бочарова с рассказом о современном состоянии алтаистических исследований и перспективах международной интеграции, а также доклад генерального секретаря Постоянной международной алтаистической конференции (PIAC)* Барбары Кельнер-Хайнкеле об общем историческом наследии алтаистических исследований и международном вкладе в будущее данного научного направления.

В задачи форума, основными организаторами которого выступили АлтГУ и Горно-Алтайский государственный университет, входит формирование коммуникаций в области этнической истории, археологии, этнографии, лингвистики тюрко-монгольских народов; сохранение и приумножение культурного достояния тюрко-монгольского мира, природного потенциала Большого Алтая; мобилизация интеллектуальных ресурсов евразийских государств для создания адекватной научно-аналитической защиты общества от религиозного и национального экстремизма, противостояние искаженным трактовкам событий общей истории.

Уточним, что в работе форума примут участие более 100 ведущих ученых, представляющих университеты, научные и общественные организации России, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Монголии, США, Узбекистана, Японии. В частности, руководители и ведущие ученые Института этнологии и антропологии РАН, Института языкознания РАН, Института всеобщей истории РАН, Национальных исследовательских Томского и Новосибирского государственных университетов, Высшей школы экономики, Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН, Института степи Уральского отделения РАН и многих других вузов и научных организаций Российской Федерации.

В рамках Первого международного алтаистического форума "Тюрко-монгольский мир Большого Алтая: историко-культурное наследие и современность" 12 сентября текущего года в 13:45 в концертном зале АлтГУ (ул. Димитрова, 66) состоится презентация научно-популярного издания "Истории Алтая", подготовленного ведущими учеными-историками Алтайского госуниверситета по заказу и при финансовой поддержке правительства Алтайского края в рамках губернаторского издательского проекта.

Инициатива проведения форума получила широкий научный и общественный резонанс и была поддержана Управлением по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Администрации Президента РФ, Министерством науки и высшего образования РФ, Федеральным агентством "Россотрудничество", Советом межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ.

*ПиАйЭйСи – прим. ред.