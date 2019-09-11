Алтайский пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем

Бийский пловец Роман Жданов установил мировой рекорд на чемпионате мира по плаванию для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, сообщает "Алтайский спорт".

Роман немногим более чем на секунду опередил японского спортсмена, пришедшего вторым. Результат алтайского пловца составил 1 минуту 21,28 секунды.

На чемпионате мира в Лондоне принимают участие более 600 пловцов из 60 стран мира. Спортсмены претендуют на участие в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио.

Алтайский край на соревнованиях представляют бийчане Роман Жданов, Егор Ефросинин, Юрий Лучкин, Артур Кубасов.