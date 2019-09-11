Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая

Бийский фермер Евгений Степанян вырастил урожай гречки, но собрать его не дает компания "Агро-Русь", сообщает "Бийский рабочий".

По решению суда, который состоялся 9 сентября, поле перешло в собственность пайщикам и компания "Агро-Русь" не может претендовать на землю. Урожай, выращенный Евгением на арендованной земле, по решению управления по сельскому хозяйству Бийского района принадлежит ему. Несмотря на это, холдинг выставил у поля частную охрану. Охранники не скрывают, что заключили договор с фирмой.

Один из учредителей "Агро-Руси", по словам фермера, неоднократно ему угрожал. Речь идет о Юрии Поволоцком, депутате Бийского районного Совета народных депутатов. В издании отмечают, что Поволоцкий уже был неоднократно судим за мошенничество, спекуляцию, самоуправство, грабеж и побои.

"Мне угрожают. Я пишу заявление. Позвонил в полицию. Сказали, что выйдет участковый. А подошли они и сказали: больше участковому звонить не надо, он тебе не поможет", – добавил фермер.

Если урожай не будет собран, Евгений может потерять около 8 млн рублей.