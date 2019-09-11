Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая

Бийский фермер Евгений Степанян вырастил урожай гречки, но собрать его не дает компания "Агро-Русь", сообщает "Бийский рабочий".
По решению суда, который состоялся 9 сентября, поле перешло в собственность пайщикам и компания "Агро-Русь" не может претендовать на землю. Урожай, выращенный Евгением на арендованной земле, по решению управления по сельскому хозяйству Бийского района принадлежит ему. Несмотря на это, холдинг выставил у поля частную охрану. Охранники не скрывают, что заключили договор с фирмой.
Один из учредителей "Агро-Руси", по словам фермера, неоднократно ему угрожал. Речь идет о Юрии Поволоцком, депутате Бийского районного Совета народных депутатов. В издании отмечают, что Поволоцкий уже был неоднократно судим за мошенничество, спекуляцию, самоуправство, грабеж и побои.
"Мне угрожают. Я пишу заявление. Позвонил в полицию. Сказали, что выйдет участковый. А подошли они и сказали: больше участковому звонить не надо, он тебе не поможет", – добавил фермер.
Если урожай не будет собран, Евгений может потерять около 8 млн рублей.
Комментарии
Мда, не уж-то 90-е на носу? И силовики никак на этот бандитизм никак не реагирует.
Разогнать тогда и силовиков и администрацию, раз такие явные промахи и прослеживается некая их заинтересованность судя по деталям ситуации.
Бандит на бандите.
Дык, эта - а власть тока шествия и пикеты мирные разгонят?! И гречиха не нужна...
В открытую творится беспредел и органы бездействуют! У нас же полицейских на душу населения больше чем где-либо! Будем наблюдать дальше. Жаль мужика...
"Бийского районного Совета народных депутатов. Поволоцкий уже был неоднократно судим за мошенничество, спекуляцию, самоуправство, грабеж и побои." - там все такие?
и мента нужно тогда отправить на гражданку, если там все "схвачено"
Юрий Поволоцкий, депутат Бийского районного Совета народных депутатов, неоднократно судим за мошенничество, спекуляцию, самоуправство, грабеж и побои.
Меня одного это слегка напрягает?
17:24, как видишь, я об этом же сказал в 17:21... На самом деле у нас все государство такое. Поэтому так и живем, одно ворьё кругом.