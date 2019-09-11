Умер ученый, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос

На сайте РАН появилась информация о том, что ученый умер 8 сентября, сообщает РИА "Новости".
Тимур Энеев родился в Грозном 23 сентября 1924 года. В 50-х годах XX века он занимался вопросами управления ориентацией многоступенчатой ракеты. Его расчеты были использованы в 1957 году при запуске первого искусственного спутника Земли.
Исследования ученого, которые показали, что перегрузка и высокая температура при спуске с орбиты не угрожают космонавту, были учтены при запуске в космос Юрия Гагарина.
Комментарии
То была великая страна - СССР, которую уважали и боялись, а теперь РФ пилят и унижают, а вместо заводов и НЦ, стоят ТЦ и пивнушки в каждый дом.