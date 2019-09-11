Открытие завода "Русская кожа" в Алтайском крае запланировано на 10 октября

Открытие завода "Русская кожа" в Заринске, на котором с 2018 года ведется отработка режимов работы и настройка различных систем, состоится в октябре, сообщает "Коммерсантъ".

"Это станет завершением инвестиционного этапа", – рассказали в компании, уточнив, что открытие запланировано на 10 октября.

Изначально предприятие планировалось запустить не позднее августа 2017 года, после – к концу 2018 года. Сроки несколько раз откладывались.

Руководство объясняло задержки сложностью проектных работ, продолжительностью монтажа вспомогательных систем, а также климатическими условиями Алтайского края, которые затрудняли некоторые виды работ.

Сейчас на заводе работают уже 58 человек.

Общий объем инвестиций на строительство завода составил 2,1 млрд рублей. Планировалось же, что объем вложений составит 1,6 млрд.

Мощность переработки нового предприятия – 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов – 10 млн кв. дм в месяц.

Ранее сообщалось, что всего в рамках строительства завода "Русская кожа Алтай" будет возведено четыре корпуса. Главный корпус предприятия полностью закроют металлом и обошьют сэндвич-панелями.