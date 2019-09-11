Открытие завода "Русская кожа" в Алтайском крае запланировано на 10 октября

Открытие завода "Русская кожа" в Заринске, на котором с 2018 года ведется отработка режимов работы и настройка различных систем, состоится в октябре, сообщает "Коммерсантъ".
"Это станет завершением инвестиционного этапа", – рассказали в компании, уточнив, что открытие запланировано на 10 октября.
Изначально предприятие планировалось запустить не позднее августа 2017 года, после – к концу 2018 года. Сроки несколько раз откладывались.
Руководство объясняло задержки сложностью проектных работ, продолжительностью монтажа вспомогательных систем, а также климатическими условиями Алтайского края, которые затрудняли некоторые виды работ.
Сейчас на заводе работают уже 58 человек.
Общий объем инвестиций на строительство завода составил 2,1 млрд рублей. Планировалось же, что объем вложений составит 1,6 млрд.
Мощность переработки нового предприятия – 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов – 10 млн кв. дм в месяц.
Ранее сообщалось, что всего в рамках строительства завода "Русская кожа Алтай" будет возведено четыре корпуса. Главный корпус предприятия полностью закроют металлом и обошьют сэндвич-панелями.
Комментарии
Нормальное, так-то название. Интересно, что было бы назови завод "Еврейская кожа"?
"Русская кожа", "Фермерское мясо".... Боги нейминга...
В Барнауле 800 тысяч жителей, умножаем на 7 шкур с каждого... Ну даже если и со всего алтайского края жителей... И даже если учесть что со стариков шкуры ещё подразгладятся, все равно не окупиться завод...
Мощность переработки нового предприятия – 600 тонн сырых шкур в месяц, а объем выпуска кожевенных материалов – 10 млн кв. дм в месяц.
и что есть поставщики такого количества сырых шкур?
"Сейчас на заводе работают уже 58 человек. " это интереснее.
Если под проценты в банк, хотя бы 5 годовых, положить эти 2.1 лярада, то получается 105 миллионов и поделить на 58 человек и на 12 месяцев, получаем ~150 тысяч в месяц, на человека, а так, сколько эти люди должны работаь, чтоб отбить эти 2.1 лярда, вообще загадка, при условии что работяг, максимум 40 человек.
Выковырять из носа ничего не получилось, хотя ребята видно старались) Новость реально хорошая!