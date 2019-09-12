С рождением ребенка мы несем ответственность за его жизнь. Но если младенец появляется на свет слабеньким, не каждый сумеет взять себя в руки и начать осознанно действовать. Некоторые матери погружаются в депрессию, и новорожденные оказываются в домах малютки.

В семье Артура самой сильной оказалась бабушка. Изначально мальчик был легко подвержен инфекциям. В 7 месяцев врачи, вводя подключичный катетер, заразили Артура, и у него развился детский церебральный паралич.

Родители мальчика не выдержали и по вечерам стали снимать стресс алкоголем. К трем годам отец исчез совсем, а мать лишили родительских прав. Младшая сестра Артура несколько месяцев провела в интернате. Тогда бабушка, Людмила Александровна, и так заменявшая детям мать, оформила опекунство. И стали они жить вместе: бабушка, 12-летний Артур и 4-летняя Арина. Как-то пробивались.

Сейчас, спустя шесть лет, мама Артура закодировалась и нашла нового мужчину. Живет она в Новосибирской области, заезжая на денек раз в месяц, потому что ей трудно переносить тяжелое состояние сына, да и от чувства вины не может избавиться.

Бабушка изо дня в день заботится о внуке, который в этом году достиг совершеннолетия: меняет подгузники, кормит, моет, следит за своевременным принятием лекарств. Благодаря прибавкам за опекунство и инвалидность к ее собственной десятитысячной пенсии, семья не скатывается в нищету. Арина даже ходит в клуб верховой езды и занимается английским.

Людмила Александровна не осуждает и не тревожит свою дочь ответственностью – лишь бы не начались запои снова, а детей она сама уж как-нибудь вырастит. Благо, и внучка, которая очень любит брата, помогает.

Недавно у Артура началось обострение – его постоянно мучают боли, судороги, бессонница. Теперь ему нужен ежеминутный уход, из-за мышечных спазмов мальчик может поперхнуться слюной, боли не дают даже лежать – и бабушка постоянно меняет положение его тельца. Артур весит очень мало для 18-летнего парня – всего 25 килограммов, но не надо забывать, что Людмила Александровна пожилой человек. Впрочем, она погружена в заботу о внуках и постоянно повторяет себе: "Болеть некогда!" Она встает, как на работу, в шесть утра и живет по расписанию весь день. Даже вечером нет времени на любимое занятие – вязание.

Бабушка не отчаивается. Вспоминает случай, произошедший пару лет назад. Тело Артура покрылось непонятной сыпью, и врачи не могли определить, в чем дело. Как раз в церковь привезли икону Матроны Московской, Людмила Александровна принесла в церковь внука, и случилось чудо – сыпь прошла.

Мальчику помогает иппотерапия. Но в период обострения надеяться можно только на лечебный курс: ЛФК, массаж, иглорефлексотерапия. В реабилитационном центре "Шаг за шагом" согласились сделать Артуру 10%-ную скидку. Но сумма для семьи все равно неподъемная – 56 700 рублей. Людмила Александровна смогла найти только 6 700 рублей, где взять остальные 50 000 рублей, не знает. Поэтому благотворительный фонд "Облака" обращается к своим друзьям с просьбой помочь облегчить страдания мальчика и невыносимую жизнь его бабушки. С миру по нитке – и в доме этой семьи прекратятся крики боли, к мальчику вернется спокойный сон.

Также нужна поддержка автоволонтеров, желательно из Власихи. Если вы хотите помочь с перевозкой Артура на процедуры, пишите администратору группы "Облаков" в соцсети "ВКонтакте" или звоните по телефону: 8 (3852) 59‑01-80.

Реквизиты фонда для перевода, который вы можете сделать уже сейчас с сообщением "Артуру":

– новый способ пожертвования: через личный кабинет Сбербанк-онлайн введите в строку (наименование компании) слово Облака, вас выведут на страницу платежа, где уже внесены все данные официального расчетного фонда. Вам нужно только написать свою сумму перевода, сообщение "Артуру", и в течение двух секунд сумма будет отправлена с вашей карты на расчетный счет фонда "Облака";

– кнопка помочь на сайте фонда: fondoblaka.com;

– СМС на короткий номер 3434, кодовое слово "Облака" пробел и сумма;

– на карту Сбербанка: 4817760190948392, зарегистрирована на директора фонда Джамилю Семененко;

– Яндекс-кошелек: 410015642757166;

– Qiwi-кошелек: +79609612442.

История и фото размещены с согласия семьи. С семьей заключен договор на оказание помощи и подписано согласие на публичный сбор средств. Отчет о поступивших средствах вы можете увидеть в группе "ВКонтакте".

Благотворительный фонд "Облака"

г. Барнаул, пр. Социалистический, 34, офис 101 (средний вход в здание)

Телефон: (3852) 590-180

Сайт: www.fondoblaka.com