Робот "Федор" больше не полетит в космос из-за проблем с ногами

Робот "Федор", который недавно вернулся с МКС, больше не полетит в космос, сообщает РИА "Новости".
"Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", – сказал про "Федора" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.
На смену ему придет другой робот, разработка которого уже началась.
Дудоров объяснил, почему "Федор" не подходит для полетов в открытый космос: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.
Новый андроид станет первым роботом, побывавшим в открытом космосе. Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.
Комментарии
Фёдор Роскосмосович Рогозин за успешно выполненные задания представлен к званию Герой России
Посмертно!
Расскажите, нам - налогоплательщикам, а сколько денег затрачено на этого так сказать "робота", и сколько обошлась его поездка на МКС?
Плохому танцору что то мешает между ног, а роботу ноги...
Ну и отпилить ему их по самую шею...
Ну зато все поняли почему он с первого раза не смог стыковку осуществить - ноги помешали...
Абсолютно бесполезная затея и бессмысленная трата средств.
А зачем ему ноги, если он не умеет ходить?
Как пыхнут на МКС китайские аккумуляторы Федора...
11.09.2019 17:05
Kertis
Абсолютно бесполезная затея и бессмысленная трата средств.
Да ваще нахрен в космос летать, бензин жечь! И этих, учёных всех, разогнать чертям, деньги на них тратить ещё. Вон пущай в деревню едут, хлеб пашут. И библиотеки с институтами позакрывать