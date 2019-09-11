Робот "Федор" больше не полетит в космос из-за проблем с ногами

Робот "Федор", который недавно вернулся с МКС, больше не полетит в космос, сообщает РИА "Новости".

"Ему там больше нечего делать, миссию он свою выполнил", – сказал про "Федора" исполнительный директор НПО "Андроидная техника" Евгений Дудоров.

На смену ему придет другой робот, разработка которого уже началась.

Дудоров объяснил, почему "Федор" не подходит для полетов в открытый космос: у него есть ноги, а они в открытом космосе не нужны.

Новый андроид станет первым роботом, побывавшим в открытом космосе. Если программа будет выполнена без задержек, "мы будем первые", заключил Дудоров.