Пьяный житель Алтайского края пытался убить свою дочь из-за сомнений в отцовстве

37-летний ранее судимый житель села Новокалманка получил 10 лет колонии строгого режима за попытку убийства собственной дочери, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Осужденный долгое время конфликтовал с матерью девочки. Мужчина не верил, что является биологическим отцом ребенка.

В апреле 2019 года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в дом к женщине, поднял ребенка и ударил головой об стол.

Бабушка смогла отбить внучку у мужчины, трагедии удалось избежать.

В ходе расследования мужчина утверждал, что не собирался убивать ребенка, однако это не помогло ему избежать ответственности.