Организаторы крупнейшего конкурса фотографий перед объявлением победителей 2019 года опубликовали снимки, снискавшие самые высокие оценки. Эти фотографии войдут в выставку конкурса, которая откроется 18 октября в Лондоне, и где будет объявлены лауреаты.

Wildlife Photographer of the Year проводится уже 55 лет. В этом году на конкурс было подано около 50 тысяч заявок из 100 стран. Фотографы соревнуются в 16 номинациях: "Животные в своей среде", "Растения и грибы", "Подводная жизнь", "Портреты животных" и т.д.

Самые яркие снимки в нашей фотоленте.