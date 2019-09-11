KFC 11 сентября запустила акцию с намеком на башни-близнецы в США

Люди обратили внимание на намек на террористические акты 11 сентября / Фото: instagram.com/kfcrussia/

KFC Россия 11 сентября опубликовала в своем Instagram пост, в котором предлагает воспользоваться "огненным промокодом".

"Закрутили по полной: только 11 сентября два твистера по цене одного по купону 5050", — говорится в сообщении.

На сайте сети ресторанов отмечается, что предложение действительно только 11.09.2019 "или пока участвующая в акции продукция есть в наличии во всех ресторанах сети KFC в России, кроме ресторанов в аэроё портах и нескольких городах".

В комментариях к посту люди обратили внимание на намек на террористические акты 11 сентября 2001 года. В этот день в Нью-Йорке два пассажирских самолета были направлены в две башни Всемирного торгового центра, расположенные в южной части Манхэттена.

"Две башни — два твистера. Вы бы еще четыре стрипса в комплекте выдавали (как самолетов)", — пишет один из комментаторов. Напомним, 11 сентября было захвачено четыре рейсовых пассажирских авиалайнера, из которых еще один был направлен в здание Пентагона, а последний упал в поле.

Некоторые подписчики недоумевают: "Выглядит как жестокий каламбур", "Отсылка к башням или что?"

В сети ресторанов не отвечают на прямые вопросы, связана ли их акция с трагической датой.