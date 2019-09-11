Барнаулец убил женщину, спрятал ее тело и попытался убить таксиста

После выхода из тюрьмы, обвиняемый познакомился женщиной и стал проживать у нее, сообщает Следком по Алтайскому краю.

Они часто выпивали и мужчина избивал сожительницу. В декабре 2018 года во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой мужчина избил женщину и задушил ее.

Чтобы скрыть следы преступления он обратился к родному брату. Они вынесли тело на участок, выбросили его в сливную яму и забросали мусором.

Через несколько дней мужчины возвращались домой на такси, где между ними и водителем произошел конфликт. Обвиняемый достал нож и не менее пяти раз ударил таксиста, после чего попытался его задушить. Водителю помог прохожий, который вызвал полицию.

Уголовное дело в отношении 29-летнего барнаульца передано в суд для рассмотрения.