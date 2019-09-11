Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции

Неоднократно судимый житель Барнаула обвиняется в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти, сообщает прокуратура Алтайского края.
Ночью полицейские получили ориентировку на лицо, подозреваемое в краже и отправились в один из микрорайонов Ленинского района.
Сотрудники увидели мужчину, подходящего по описанию и потребовали его остановится для проверки.
Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал травматический пистолет, направил его на сотрудников полиции, а затем несколько раз выстрелил в сторону их автомобиля.
В соответствии с санкцией ч.1 ст. 318 УК РФ виновному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.
Комментарии
Эх полиция. Позорники.
Носят форму, погоны, о чести офицерской гутарят...
11.09.2019 19:23
- гость -
11.09.2019 19:26
- гость -
А что они сделали не так? Хотя конечно, американе б для начала отстрелили башку подозреваемому, а потом бы разбирались.
Сосед по саду ночью обстрелял из воздушки соседний дом, разбил стекло, повредил сайдинг. Приехали менты,к нему не пошли- отписались потом "нет состава преступления", вот если бы из огнестрельного, то тогда да, тогда "когда будет труп приедем и опишем". А тут себя родных жалко и состав преступления нарисовался.