Среда, 11 Сентябрь, 20:11

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 65,43
€ 72,22
Обь
105см -9

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Выборы-2019Город. Слушай!День города Барнаула
Новости

Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции

, ИА "Амител"
Своей вины обвиняемый не признает

Неоднократно судимый житель Барнаула обвиняется в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти, сообщает прокуратура Алтайского края. 

Ночью полицейские получили ориентировку на лицо, подозреваемое в краже и отправились в один из микрорайонов Ленинского района.

Сотрудники увидели мужчину, подходящего по описанию и потребовали его остановится для проверки. 

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал травматический пистолет, направил его на сотрудников полиции, а затем несколько раз выстрелил в сторону их автомобиля. 

В соответствии с санкцией ч.1 ст. 318 УК РФ виновному грозит наказание до  5 лет лишения свободы. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

11.09.2019 19:23
- гость -

Эх полиция. Позорники.

11.09.2019 19:26
- гость -

Носят форму, погоны, о чести офицерской гутарят...

11.09.2019 19:33
- гость -

11.09.2019 19:23
- гость -
11.09.2019 19:26
- гость -
А что они сделали не так? Хотя конечно, американе б для начала отстрелили башку подозреваемому, а потом бы разбирались.

11.09.2019 20:09
gorca

Сосед по саду ночью обстрелял из воздушки соседний дом, разбил стекло, повредил сайдинг. Приехали менты,к нему не пошли- отписались потом "нет состава преступления", вот если бы из огнестрельного, то тогда да, тогда "когда будет труп приедем и опишем". А тут себя родных жалко и состав преступления нарисовался.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< сентябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
                  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30                  
20:09
Барнаульский зоопарк поделился видео с аппетитно кушающими свинками 0
19:50
Человек погиб под колесами поезда метро в Москве 0
19:16
Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции 4
18:47
«Бургер за здоровье Собянина». Почему все ненавидят клип Гуфа и Тимати 5
18:43
В России хотят ужесточить наказание для нарушителей ПДД с ребенком в машине 1
18:17
Барнаулец убил женщину, спрятал ее тело и попытался убить таксиста 1
18:05
Не хуже чем в Сочи. На курорте "Манжерок" открыли скоростную канатную дорогу
Это лишь первый этап масштабной модернизации горнолыжного комплекса
17:55
KFC 11 сентября запустила акцию с намеком на башни-близнецы в США 0
17:39
Пьяный житель Алтайского края пытался убить свою дочь из-за сомнений в отцовстве 5
17:25
Жители Алтая лишь немного потеряли интерес к ипотеке при растущих ставках 1
17:15
Придорожное кафе сгорело на трассе в Алтайском крае 1
16:42
Ученые выяснили, чем опасен для женщин килограмм жира на животе 0
16:30
Робот "Федор" больше не полетит в космос из-за проблем с ногами 8
16:10
Открытие завода "Русская кожа" в Алтайском крае запланировано на 10 октября 7
15:59
В заросшем деревьями купеческом доме предлагают сделать барнаульское "Зарядье" 9
15:53
Умер ученый, благодаря которому состоялся полет Юрия Гагарина в космос 1
15:38
Частная охрана не пускает бийского фермера на сбор урожая 8
15:33
Сибирский полицейский на вокзале сделал предложение своей девушке. Видео 0
15:23
Контрактная система. Чем отличаются законы о госзакупках и для кого они предназначены 0
15:06
Алтайский пловец установил мировой рекорд на дистанции 100 метров вольным стилем 0
14:59
Сибирячка купила в магазине колбасу с обручальным кольцом внутри 15
14:49
Соцсети: 4 автовладельца получили штрафы из-за сломанного светофора в Барнауле 9
14:45
100 ученых из 9 стран мира съедутся в АлтГУ на открытие I алтаистического форума 1
14:22
Пока барнаульцы жалуются на дожди, в Норильск пришла зима 2
14:14
Жительницу Камчатки, утопившую своих детей, заключили под стражу 1
14:08
Apple показала новый iPhone 11: чем он крут и когда его можно будет купить в Барнауле 5
14:02
Губернатор Томенко представит Алтай перед Всемирной туристической организацией 3
13:42
Лес внутри: фотограф показал, как зарастает историческая усадьба в центре Барнаула 11
13:33
Расширение объездной в районе улицы Кутузова в Барнауле начнется через несколько дней 10
13:23
В заброшенной башне "Бутырки" нашли заключенных 2
13:14
Опасный Головосек. Почему в этот день нельзя брать в руки нож 2
13:01
Алтайский ПФР на прямой линии расскажет о маткапитале, льготниках и пенсионерах 1
12:52
Пациента, у которого 25 минут не билось сердце, реанимировали на Сахалине 0
12:31
Томенко просят проверить снос школы и передачу земли под коттеджи в Барнауле 7
12:20
Самолет, вылетевший из Екатеринбурга в Китай, совершил экстренную посадку 7
12:09
Ребенок погиб по вине нетрезвого водителя в Алтайском крае 1
11:49
Жительница Барнаула получит 115 тыс. рублей за травму ноги на городском вокзале 0
11:39
Путин назначил экс-руководителя алтайского СК главой хабаровского ведомства 4
11:20
В Роскачестве рассказали, какие продукты нельзя мыть перед приготовлением 8
11:15
"Город. Слушай!". Аудиогид по Барнаулу 13
11:11
Первый после Гагарина: фото из жизни Германа Титова 0
11:00
"Город. Слушай!". История шестая. Гостиница "Алтай" 3
10:51
"Черных" лесорубов, рубивших дрова для отопления своих избушек, поймали на Алтае 41
10:48
Жителя Заринска осудят за изнасилование восьмилетней школьницы спустя 15 лет 8
10:25
Законопроект о продаже алкоголя с 21 года одобрен большинством федеральных ведомств 11
10:09
Барнаулец решил купить у мошенника колеса и лишился 42 тыс. рублей 3
09:54
Около 90 россиян погибло в Турции с начала туристического сезона 12
09:48
Юрий Дудь в третий раз стал "Человеком года" по версии журнала GQ 39
09:26
Авария на перекрестке в Барнауле усложнила движение всех видов транспорта 13
09:01
Заключенный напал на сотрудника СИЗО в Бийске во время прогулки 3
08:46
Россиянам хотят дать новый праздничный выходной 11
08:32
Чайник за 199 рублей: распродажа на праздничном открытии "Галамарта" в Новоалтайске 4
08:18
Жительница Алтайского края купила рыбу у незнакомца и оказалась на скамье подсудимых 41
08:01
Кусок, которому рот не радуется. Почему МРСК не берет бесхозные сети на Алтае 32
07:53
Протоиерей Смирнов осудил преподавание теории Дарвина в школах 51
07:31
ВТБ размещает инвестиционные облигации на ключевую ставку Банка России 1
07:25
Как водка влияет на организм человека: инфографика 11
07:22
Компания Apple презентовала iPhone 11 1
07:10
Трагедия 11 сентября: хроника событий 30
06:57
Два уровня, шесть комнат и фонтан. Элитную квартиру продают в центре Барнаула 7
06:21
18 лет трагедии 9/11: фото крупнейшей террористической атаки в истории 10
06:01
Лес не ворован, рубка законна. Власти проверили штабеля березы под Косихой 11

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.