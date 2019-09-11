Барнаульцу грозит до 5 лет тюрьмы за стрельбу по автомобилю полиции

Неоднократно судимый житель Барнаула обвиняется в угрозе применения насилия по отношению к представителю власти, сообщает прокуратура Алтайского края.

Ночью полицейские получили ориентировку на лицо, подозреваемое в краже и отправились в один из микрорайонов Ленинского района.

Сотрудники увидели мужчину, подходящего по описанию и потребовали его остановится для проверки.

Подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал травматический пистолет, направил его на сотрудников полиции, а затем несколько раз выстрелил в сторону их автомобиля.

В соответствии с санкцией ч.1 ст. 318 УК РФ виновному грозит наказание до 5 лет лишения свободы.