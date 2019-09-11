Барнаулец с ножом ограбил офис микрокредитной организации

В июне 2019 года мужчина с ножом ограбил микрокредитную организацию и скрылся с места преступления, сообщает прокуратура Алтайского края.

На момент совершения преступления обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он направил нож на менеджера компании и потребовал отдать ему деньги из кассы.

Девушка, опасаясь за свою жизнь, передала мужчина 27 тысяч рублей, после чего преступник скрылся.

С учетом всех обстоятельств совершения преступления ему грозит до 10 лет лишения свободы.